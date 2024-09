kalbe. - Beim ersten Bücherflohmarkt im Kalbenser Kulturhaus standen die Besucher vor der Eröffnung Schlange. Bibliotheksleiterin Birgit Rink hofft, dass bei der zweiten Auflage am Sonnabend, 21. September, die Resonanz ähnlich groß ist. Von 14 bis 17 Uhr ist der Mehrzwecksaal geöffnet.

Während der vergangenen Tage hat Rink unzählige Medien zusammengestellt, die die Gäste morgen mitnehmen können. Am Ende entscheidet jeder selbst mit einer Spende an die Bibliothek, wie viel ihm seine Ausbeute wert ist.

Das Angebot besteht aus namhaften Autoren und deckt alle Genres ab. Klassiker von Alfred Hitchcock und Henning Mankell sind im Angebot. Iny Lorentz, Charlotte Link, Stephen King – nahezu alle bekannten Roman-Schriftsteller sind auf dem Flohmarkt zu haben.

Neben einer Vielzahl an Romanen hat Birgit Rink ebenso Sachliteratur wie Koch-, Gesundheits- und Geschichtsbücher herausgesucht. Hinzu kommen Titel für Mädchen und Jungen vom Kleinkind bis ins Jugendalter. Und auch wer nichts mit dem Lesen am Hut hat, kann am Sonnabend ein Schnäppchen machen und dabei die Bibliothek unterstützen. DVDs mit Unterhaltungsfilmen für Erwachsene und Kinder, Reportagen und Musik-CDs sind ebenfalls in der Auslage.

Birgit Rink hat für den Bücherflohmarkt Lese-Tüten gepackt. Darin befinden sich zu einem bestimmten Thema fünf Bücher. Wer die Tüte mitnimmt, wird zu Hause mit fünf Titeln überrascht. Foto: Bibliothek Kalbe/Repro: heide

Das Angebot setzt sich aus Medien zusammen, die die Bibliothek abgeben möchte, um Platz für Neues zu schaffen, und aus Sachspenden, die die Einrichtung dabei unterstützen sollen, Geld für Projekte zu akquirieren.

Neues aus der Lese-Tüte

Rink hat sich außerdem für Literatur-Fans, die sich gerne auf neue Autoren einlassen, etwas ausgedacht. „In diesem Jahr gibt es Lese-Tüten. Diese enthalten fünf Bücher zu einem bestimmten Thema“, erklärt die Bibliothekarin. Interessenten nehmen die Tüten mit nach Hause und können sich überraschen lassen, welche Werke sie sich mitgenommen haben.

Am Ende wünscht sich Birgit Rink nicht nur, dass erneut viele Besucher zufrieden gehen und mit ihren Büchern noch schöne weitere Stunden verbringen. Ein paar Euro in der Spendenbox erhofft sich die Leiterin der Einrichtung, die ihre Mittel wohl durchdacht einsetzen muss, auch. In diesem Jahr sammelte die Bibliothek für die Lesepaten-Aktion.

„Kommenden Donnerstag treffen sich die Lesepaten um 18.30 Uhr erstmals in der Bibliothek, um das weitere Vorgehen zu besprechen“, erzählt Birgit Rink. „Ich freue mich, dass sich bisher acht Ehrenamtliche beteiligen möchten. Wir freuen uns über jeden weiteren Mitstreiter“, sagt Rink. Bei diesem Projekt lesen die Paten sowohl Kindern als auch Erwachsenen vor. Wahrscheinlich soll dieses Angebot künftig dienstags am späten Nachmittag in der Bibliothek auf dem Plan stehen. Genaue Informationen gebe es laut Rink nach dem Treffen in der kommenden Woche.

Café geöffnet

Die Spenden, die beim Bücherflohmarkt im vergangenen Jahr gesammelt wurden, dienten zum Erwerb neuer Medien für die Familien-Bibliothek. Der Aufbau sei laut Rink noch nicht abgeschlossen, auch wenn es bereits viele Titel gebe, die Themen von der Schwangerschaft über Kindheit, Jugend bis hin zum Leben in Mehrgenerationenhaushalten aufgreifen.

Mit Blick auf den Bücherflohmarkt steht jedenfalls fest, dass für jede Generation etwas dabei sein wird. Und damit die Aktion eine komplett runde Sache wird, erhält die Bibliothek Unterstützung vom Awo-Nachbarschaftstreff, der die Besucher im Lese-Café mit Essen und Getränken versorgt.