Lebenshilfe in Gardelegen veranstaltet Markt im Advent

Lebenshilfe-Adventsmarkt mit Märchenaufführung der Frentzlinge, hier die Aufführung des Märchens „Das blaue Licht“. Der Soldat (Daniel Appelt) heiratet am Ende die Königstochter (Lena Goldbeck). In diesem Jahr wird Schneeweißchen und Rosenrot aufgeführt.

Gardelegen. - Am ersten Adventswochenende wird es wieder leuchten in der Lebenshilfewerkstatt im Gardelegener Gewerbegebiet. Viele Kerzen werden am Sonnabend, 30. November, den Weg zum großen Adventsmarkt weisen. Um 14 Uhr geht es los. Die Besucher können sich auf ein buntes Programm mit vielen Angeboten für Jung und Alt freuen.

Traditionelle Eröffnung

Eröffnet wird der Markt traditionell auf der Außenbühne vom Chor der Lebenshilfe Musica unter der Leitung von Ingrid Achtert. In den Werkstatträumen werden zahlreiche Geschenk- und Deko-Artikel für Haus, Hof und Garten, angefertigt von den Lebenshilfebetreuten, angeboten. Ebenso wird die Partnereinrichtung der Gardelegener Lebenshilfe, Arkadie aus dem tschechischen Teplice, einen Stand mit ihren Angeboten präsentieren.

Erwartet werden zudem einige Überraschungsgäste. Dazu gehört auch eine Märchenoma, die um 14.30 und um 16 Uhr Geschichten vorlesen wird. Ein Mitmachzirkus lädt alle Kinder zum Mitmachen ein, und zwar ab 15 und ab 16.30 Uhr.

Schneeweißchen und Rosenrot

Und natürlich sind auch die Frentzlinge wieder mit dabei. Die Schauspielertruppe der Lebenshilfe präsentiert in diesem Jahr das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot. Zwei Aufführungen gibt es. Beginn ist um 15.15 und um 16.30 Uhr. Die Märchenaufführungen erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit, denn im Laufe der Jahre haben die Schauspieler, allesamt Menschen mit Behinderung, schon eine gewisse Professionalität erreicht. Aufgeführt wurden bisher unter anderem „Das blaue Licht“, „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ und „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“. Man darf also schon gespannt sein.

Wer möchte, kann sich natürlich auch über die Arbeit in den Lebenshilfeeinrichtungen informieren. Unter anderem wird dazu ein Werkstattrundgang angeboten. Los geht der um 15.30 Uhr. Wie es sich für einen Adventsmarkt gehört, gibt es auch zahlreiche gastronomische Angebote.

Der Adventsmarkt in der Werkstatt ist über zwei Eingänge erreichbar: An den Burgstücken 5 und An der Breiten Gehre. Eingerichtet ist zudem ein Pendelverkehr ab Tivoliplatz und wieder zurück (13.45, 15.15 und 16.45 Uhr).