Warum die Mitarbeiter der Median Klinik Kalbe Respekt verdienen

Mehrbelastung gibt es für Pflegekräfte und Mitarbeiter durch die Corona-Pandemie in der Median Klinik Kalbe. Was trotzdem getan wird, um Patienten das Weihnachtsfest zu verschönern.

Kalbe - Fast täglich ist es ein Thema in den Medien: Corona in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen. Für das dortige Personal gibt es großen Respekt – völlig zu Recht. Doch wie wirkt sich die Pandemie gerade jetzt zur Weihnachtszeit eigentlich auf die Abläufe, Patienten und Mitarbeiter im Reha-Bereich, wie zum Beispiel in der Median Klinik Kalbe, aus?