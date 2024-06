Kalbe - 1,3 Promille Blutalkohol lässt sich nicht einmal zu Fuß alles bewerkstelligen – geschweige denn am Fahrzeugsteuer! Diese Erfahrung machte auch Leon Borowski aus der 9a der örtlichen Sekundarschule, der jetzt mit seiner Klasse an der Aktionswoche Alkohol in der Median-Klinik Kalbe teilnahm.

Mit einer Brille, die ihm besagten Promille-Pegel vorgaukelte, absolvierte er einen Rauschmittelparcours, wobei ihn nicht nur Polizeihauptmeister Norman Wagner kritisch beobachtete. Letzterer hatte zuvor bereits in einem Vortrag auf die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hingewiesen. Die rund 60 teilnehmenden Sekundarschüler hatten hinterher auch noch Quizaufgaben zum Thema zu lösen. Doch nicht nur für Jugendliche war die Aktionswoche gedacht, sondern für alle Interessenten. Die konnten sich auch an einem Stand über versteckten Alkohol in industriell gefertigten Nahrungsmitteln informieren. „In Fertigsoßen steckt oft Branntweinessig“, nannte Ernährungsberaterin Gundula Wesche ein Beispiel. Die Klinik beteiligt sich regelmäßig an der alle zwei Jahre stattfindenden Aktionswoche