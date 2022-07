Was es in Kalbe mit dem Unordnungsamt auf sich hat

Seit kurzem gibt es in der Milde-Stadt das Unordnungsamt der Stadt Kalbe. Doch was hat es damit auf sich? Volksstimme sprach mit dem Eigentümer der Immobilie in der Gartenstraße.

Kalbe - Nanu, ist da eine neue Behörde eingezogen? Dies werden sich Passanten an der Gartenstraße in Kalbe wohl fragen. Seit wenigen Tagen steht dort in großen Lettern „Unordnungsamt der Stadt Kalbe“ am Giebel auf dem Gelände des ehemaligen Karatezentrums.