Nur das Nötigste oder das halbe Leben? Das haben Frauen in Gardelegen in ihrer Handtasche

Die Handtasche einer Frau – unendliche Weiten und eines der letzten Mysterien? Überhaupt nicht. Die englische Königin räumte vor wenigen Tagen in einem TV-Spot mit solchen Vorurteilen auf. Für die Volksstimme der Anlass zum Investigativjournalismus vor Ort: Was ist drin in den Handtaschen der Gardelegener Damenwelt?

Modell einfach: Die Queen holt in einem von der FAZ auf der Videoplattform Youtube veröffentlichten Clip zum 70. Thronjubiläum ein Sandwich aus ihrer Handtasche. Was Großbritianniens Monarchin wohl noch alles in ihrer Tasche mit sich führt?

Gardelegen - Es gibt sie in allen Farben und Facetten: Klein wie eine Geldbörse oder Modell Seesack. Für ein paar Euro oder gleich im Wert einer Luxusvilla. Doch alle eint: Sie sind so unergründlich wie der Marianengraben. Zumindest für die Männerwelt. Da wundert es wenig, dass Frauen durchschnittlich 76 Tage im Jahr darin etwas suchen. Doch wonach eigentlich? Was haben die Damen in ihren Taschen, und wie viel Gewicht tragen sie mit sich? Wir haben in die Heiligtümer hineingeschaut.