Am 24. September stellen sich sechs Kandidaten zur Wahl des neuen Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Kalbe. Was wollen sie anpacken, was einbringen, wie Bewährtes erhalten? Die Volksstimme bietet den Lesern nun die Möglichkeit, eigene Fragen an diese Kandidaten zu stellen.

In einem Wahllokal wird ein Stimmzettel in eine Urne geworfen. Dazu haben Wahlberechtigte in der Einheitsgemeinde Kalbe auch bald Gelegenheit. Am 24. September wählen sie den Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kalbe.

Kalbe - Am Sonntag, 24. September, wählen die Einwohner der Einheitsgemeinde Kalbe ihren neuen Bürgermeister. Diese Wahl wird spannend wie lange nicht mehr. Trat Amtsinhaber Karsten Ruth bei der vorherigen Wahl 2016 als einziger Kandidat an, der in zahlreichen Wahllokalen eine hundertprozentige Zustimmung erhielt, gehen diesmal gleich sechs Bewerber an den Start. Um die Gunst der Wähler kämpfen nun Frank Kossow (65, Einzelbewerber), Karsten Klingbeil (52, nominiert vom CDU-Ortsverband), Andreas Pietsch (41, nominiert von der Wählergemeinschaft Freie Liste), Susann Schröder (41, Einzelbewerberin), Dirk Szodrak (47, Einzelbewerber) und Mirko Wolff (47, Einzelbewerber).

Spannend war auch die Phase, während der die Bewerbungen in der Stadtverwaltung eingingen. Während Karsten Klingbeil als Erster seine Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten bekanntgab, dauerte es im Anschluss noch eine gewisse Zeit, bis er die Unterlagen tatsächlich abgab. Zuerst reichte Frank Kossow diese ein. Gefolgt von Karsten Klingbeil, Andreas Pietsch und Susann Schröder. Erst wenige Tage vor Ende der Bewerbungsfrist machte es Dirk Szodrak offiziell. Mirko Wolff gab seine Unterlagen am letzten Tag ab.

Ebenfalls erst am letzten Tag machte Amtsinhaber Karsten Ruth offiziell, dass er nicht erneut kandidiert.

Absolute Mehrheit muss erreicht werden

Zur Wahl ist eine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen notwendig. Erzielt keiner der Kandidaten diese im ersten Wahlgang, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen. Termin für eine solche ist Sonntag, 8. Oktober. Auf dem Stimmzettel werden die Namen der Kandidaten nicht nach dem Eingangsdatum ihrer Bewerbung, sondern nach Alphabet eingetragen.

Wer wird das Rennen machen? Wer wird für die nächsten sieben Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister die Geschicke der Einheitsgemeinde lenken? Was macht die einzelnen Bewerber aus? Sicher brennt den Wahlberechtigten die eine oder andere Frage auf der Seele. Was wollen sie jeweils für die Einheitsgemeinde leisten? Welche Themen treiben sie um?

In der Volksstimme werden die Kandidaten zu gegebener Zeit vorgestellt. Auch die Stadtverwaltung plant ein Forum, eine öffentliche Veranstaltung, bei der die Kandidaten Gelegenheit haben werden, ihre Anliegen vorzustellen und den Bürgern Rede und Antwort zu stehen.

Einsendeschluss ist der 12. August

Nun, liebe Leser, haben Sie die Möglichkeit, sich mit Fragen an die Bürgermeisterkandidaten zu wenden. Was wollen Sie von den Bewerbern, die als Bürgermeister Entscheidungen für die Zukunft der Einheitsgemeinde treffen werden, wissen? Sie können zum Beispiel zu Themen, die ihnen wichtig sind, nachfragen, wie der künftige Bürgermeister diese bewertet beziehungsweise händeln möchte. Vielleicht erfahren die Leser so, welche Probleme bei welchem Kandidaten Priorität haben. Was wäre zum Beispiel ihre erste Amtshandlung? Sie können aber auch kuriose Fragen stellen. Zu beachten ist natürlich, dass diese nicht respektlos oder beleidigend sind.

Die Volksstimme wird ausgewählte Fragen und dann die entsprechenden Antworten der Kandidaten abdrucken. Senden Sie, liebe Leser, bis zum Sonnabend, 12. August, ihre Fragen an Redaktion Volksstimme, Alte Bahnhofstraße 27, 39264 Kalbe oder per E-Mail an: redaktion.kalbe@volksstimme.de.