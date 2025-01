Kalbe - „Die Schule säuft ab ...“: So titelte Mitte Oktober die Volksstimme auf der Kalbe-Seite. Seither liefen an der Sekundarschule die Pumpen, wurde im vorderen, also in dem zur Straße zugewandten Bereich das Fundament freigelegt und Drainage eingesetzt. Inzwischen befinden sich die dortigen Arbeiten auf der Zielgeraden, was aber nicht bedeutet, dass es in der Bildungseinrichtung nach den Winterferien keine weiteren Nutzungseinschränkungen gibt.

