Wer bezahlt in Kalbe Jugendarbeit?

Jugendarbeit bietet in Kalbe das Jugendfreizeitzentrum Kroko an, unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Unter anderem werden dort auch Musikprojekte realisiert.

Kalbe - In welcher Form professionelle, fachkompetente Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Kalbe auf der einen Seite und Jugendtreffs in den Dörfern auf der anderen unterstützt werden können, darüber einigten sich die Mitglieder des Finanz- und Sozialausschusses während ihrer Sitzung am Dienstag (13 . Dezember). Finanzielle Mittel kann es für beide Formen geben. Unterschiede soll es aber bei den Geldgebern geben.