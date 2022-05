Wer bietet mehr in Gardelegen?

Gardelegen - Sie waren 30 Meter lang und fünf Meter tief, die sogenannten Bodenschürfe auf dem Gelände der ehemaligen Remonteschule an der Bismarker Straße. In den Graben krabbelte niemand der Fachleute. Zu dicht heran durfte man auch nicht treten. Warum, das war sogar einem Laien auf den ersten Blick klar.

Der Boden war schlichtweg nur Bröselsand. Es bestand somit die Gefahr des Einsackens und damit verbunden das Nachrutschen des Sandes. Das hat dann auch die Bodenuntersuchung ergeben, die dort im Spätsommer 2020 stattgefunden hat. „Prüfwerte der Bodenschutzverordnung als Wohngebiet werden überschritten. Bei einer Umnutzung ist der Oberboden auszutauschen“, heißt es da.

Bröselsand würde Fundamente nicht halten

Im Klartext: Der Untergrund ist für eine Bebauung ungeeignet. Fundamente könnten einsacken. Im Wesentlichen ausgeschlossen wird dagegen ein Kontaminationsverdacht für den „Wirkungspfad Boden-Grundwasser“. Die Prüfwerte würden nicht erreicht oder überschritten. Damit stünde die Stadt aber vor dem gleichen Problem wie schon beim daneben befindlichen Eigenheimgebiet an der Bismarker Straße, was den Baugrund betrifft.

Das Gelände war Anfang der 2000er Jahre komplett beräumt worden. Kasernen und andere Gebäude wurden abgerissen. Die Stadt wollte dort Eigenheimbau ermöglichen. Erforderlich war dazu aufgrund der Bodenbeschaffenheit ein Bodenaustausch in Größenordnungen. Mit der Untersuchung des zweiten Abschnittes der Remonte, die im Vorfeld von der Unteren Bodenschutzbehörde angeordnet worden war, hatte die Stadt die Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie Stendal beauftragt. Die hatte auch bereits den ersten Abschnitt des Areals begutachtet.

Ein Bodenaustausch sei nun auch im letzten, noch unbebauten Abschnitt der einstigen Kaserne erforderlich. Doch heute könnte das niemand mehr bezahlen, zumindest eine Kommune nicht. „Wenn wir als Stadt das erschließen würden, dann wären die Baugrundstücke nicht mehr verkaufbar“, stellte Bauamtsleiter Ottmar Wiesel auf Volksstimme-Anfrage klar.

Denn die Erschließungskosten – dazu würde dann auch der Bodenaustausch gehören – würden auf den Kaufpreis eins zu eins umgelegt. „Und das wäre im Vergleich zu den anderen Preisen für unsere Eigenheimgebiete nicht darstellbar“, so Wiesel. Oder anders: Es würde niemand auch nur einen einzigen Quadratmeter Bauland kaufen.

Interessent für Seniorenwohnpark

Private Investoren hätten da andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Die Stadt habe sich von daher entschlossen, das Grundstück meistbietend zu verkaufen. Es handelt sich um zwei Flurstücke, insgesamt gut 16 000 Quadratmeter groß. Dort befinden sich noch die stillgelegte Hausmülldeponie sowie Fundament- und Leitungsreste aus der Zeit der militärischen Nutzung.

In ihrer Ausschreibung gibt die Stadt auch eine „zwingende Einsichtnahme in die Ergebnisse der Altlastenuntersuchung“ vor. Der Zuschlag werde auf das höchste Gebot erteilt. Die Entscheidung über den Verkauf des Grundstückes obliege dem Stadtrat. Erforderlich seien außerdem ein Konzept und eine Vorhabensbeschreibung. Die öffentliche Ausschreibung endet am 30. April.

Für das Areal hatte sich bereits Interessent im Oktober des vorigen Jahres im Bauausschuss vorstellt: Vertreter eines Architekturbüros aus Braunschweig als Planer der Convivo Unternehmensgruppe mit Sitz in Bremen als Bauherr. Präsentiert wurden Pläne für den Bau einer Seniorenresidenz mit 110 Betten in der stationären Pflege und 26 altersgerechten Wohnungen, mit Spa-Bereich, Cafeteria, Dachterrasse, Außenterrasse und einem kleinen Park. Ob sich das Unternehmen an der Verkaufsausschreibung der Stadt beteiligen wird, konnte gestern nicht mehr in Erfahrung gebracht werden.