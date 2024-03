Straße gesperrt Wer in den Drömling will, muss jetzt lange Umwege fahren - Möller-Brücke wird saniert

Ein Ausflug in den Drömling - im Frühjahr auf jeden Fall ein Erlebnis. Wer aber über Mieste nach Piplockenburg will, um Wasserbüffel zu beobachten oder in der Drömlingsklause Wasserbüffelfleisch probieren will, muss lange Umwege in Kauf nehmen.