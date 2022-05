Weshalb Kalbe für Fotovoltaik eine Mitgift erhalten möchte

Eigentlich ist die Stadt Kalbe gerade dabei, ein Konzept aufzustellen, wie im Allgemeinen mit Fotovoltaikanlagen verfahren werden soll. Der Stadtrat wird darüber demnächst abstimmen. Obwohl noch kein Ergebnis dazu vorliegt, befasste sich der Kalbenser Ortschaftsrat bereits mit Anträgen für Fotovoltaikanlagen an der Vahrholzer Straße und am Breiten Weg in Kalbe.

Auf einem ehemaligen Betriebsgelände an der Vahrholzer Straße in Kalbe könnten bald Solarmodule wie diese stehen. Dieses Foto entstand bei Winkelstedt.

Kalbe - Gleich zweimal stand am Donnerstagabend das Thema Fotovoltaik auf der Tagesordnung der Ortschaftsratssitzung in Kalbe. Zum einen ging es um Freiflächenanlagen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Behälterbau-Firma an der Vahrholzer Straße und zum anderen um Fotovoltaik auf dem ehemaligen LPG-Gelände am Breiten Weg. Doch was ist geplant?