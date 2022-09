Wie ein 19-Jähriger Gardeleger ukrainische Schüler unterstützen möchte

Gardelegen - Er ist 19 Jahre jung, hat im vorigen Jahr sein Abitur am Gardelegener Gymnasium abgelegt und wird im Oktober an der TU Berlin ein Studium zum Wirtschaftsingenieur beginnen: David Wolfowski aus Gardelegen. Er hat also noch einiges vor, aber dennoch will er sich weiter ehrenamtlich engagieren hier vor Ort. Und zwar in der Ukrainie-Hilfe für Kriegsflüchtlinge. Das macht er zwar schon, seit die ersten Familien hier in Gardelegen eingetroffen sind, denn er hat selbst ukrainische Wurzeln. Seine Eltern sind Anfang der 1990er Jahre aus politischen und wirtschaftlichen Gründen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Er ist zweisprachig aufgewachsen und unterstützt hier ukrainische Familien als Übersetzer und hilft bei Behördengängen. Doch jetzt hat er sich ein neues Ziel gesetzt. Er möchte ganz konkret ukrainische Schüler unterstützen. „Denn in Deutschland aufzuwachsen, das ist schon ein Geschenk. Und ich möchte, dass diese Kinder die gleichen Chancen haben wie ich“, sagt der 19-Jährige. Mit dieser Spendenaktion soll also der schulische Bildungsweg geflüchteter Kinder aus der Ukraine gesichert werden.