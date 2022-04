Wie Gardelegener sich Glück ins Haus holen und Unheil abwehren können

Die Be- und Verarbeitung von Holz ist das Metier von Uwe Schulze aus Lindenthal. Seit 2018 stellt er zudem besondere Deko-Objekte aus diesem Rohstoff her, deren Design er sogar schützen ließ.

Lindenthal - „Das ist mein Reich“, erklärt Uwe Schulze und geht vor in die Garage. Ein Auto würde dort allerdings keinen Platz finden. Denn in dem Anbau befindet sich die Holzwerkstatt des Lindenthalers, in der seit 2018 ganz besondere Deko-Objekte entstehen – die Altmärker Krähensterne, die durch Zufall entstanden sind.