In Roxförde bei Gardelegen arbeiten Jung und Alt zusammen, um Traditionen am Leben zu halten - nicht nur beim Wurstsingen zum Jahresbeginn. Der Zusammenhalt im Dorf ist gut - und das nicht ohne Grund.

Wie im kleinen Roxförde gelingt, was in vielen Dörfern nicht mehr klappt

Mit dem Wurstsingen in Roxförde wird eine Tradition seit Jahrzehnten am Leben erhalten.

Roxförde. - Am Wochenende zogen wieder die Wurstsänger durch Roxförde. In dem kleinen Örtchen klappt, was in vielen anderen nicht mehr gelingt: Jung und Alt arbeiten zusammen, um Traditionen am Leben zu erhalten. Und das Dorf zieht durch den Zusammenhalt sogar neue Einwohner an.