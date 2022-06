Wiedehopf, Fischadler und Biber wieder in der Milde-Niederung bei Kalbe ansässig

Über besondere Bruterfolge in diesem Jahr kann Michael Arens, Kreisnaturschutzbeauftragter und Leiter der Naturschutzfachgruppe Vienau, berichten. So brütete in der Milde-Niederung erstmals nach Jahrzehnten ein Wiedehopf-Paar erfolgreich. Im Bereich Kalbe zogen Wanderfalken ihren Nachwuchs groß. Und auch der Biber lebt an der Milde.

Kalbe/Vienau - Bericht aus der Naturschutzgruppe Vienau: So lautete ein Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung des Nabu-Kreisverbands, die vor Kurzem in Kloster Neuendorf stattfand. Und Vorstandsmitglied Michael Arens, der auch Leiter der Naturschutzgruppe Vienau ist, hatte erfreuliche Mitteilungen über besondere Bruterfolge zu vermelden. Aber nicht nur in der Vogelwelt tat sich einiges in der Region. An der Milde ist nun auch der Biber heimisch. 2020 sichtete Arens ihn erstmals in der Milde-Niederung. Nun entdeckte er, dass dort auch Jungtiere aufgezogen werden.