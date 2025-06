Windräder im Wald: In dieser Stadt in Sachsen-Anhalt dürfen Bürger selbst entscheiden

Die Zuschauerreihen in der Willi-Friedrichs-Sporthalle waren am Mittwochabend zur außerordentlichen Sitzung des Gardelegener Stadtrates gut besetzt. Zahlreiche Bürger verfolgten die Diskussionen und Beschlussfassungen zum Thema Windkraft im Wald mit Blick auf das EnBW-Projekt.

Gardelegen. - Direkte Demokratie - selten in Deutschland und wohl ein Novum in Gardelegen: In einem Bürgerentscheid können die Einwohner der Hansestadt selbst wählen, ob sie sich für oder gegen mögliche Windkraftanlagen in Waldgebieten der Einheitsgemeinde aussprechen. Das hat der Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung am Mittwoch beschlossen und auch den Termin festgelegt.