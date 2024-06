Die Milde in Kalbe wird wieder zur Wettkampfstrecke. Zum zwölften Mal findet dort das allseits beliebte Entenrennen statt. Dafür gab es einiges vorzubereiten.

Wo nicht nur am, sondern auch im Wasser gemäht wird

Olaf Neuhäußer beim Reinigen der Milde in Kalbe.

Kalbe - Ab ins Wasser hieß es kürzlich für Olaf Neuhäußer, der gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern eines Altmerslebener Betriebes die Mahd am, aber auch im Fluss vornahm. Immerhin sollen die bis zu 1.500 Kunststoff-Enten, die am Sonntag, 16. Juni, wieder in Kalbe ins Rennen gehen, nicht von irgendwelchen Schlingpflanzen behindert werden.

Gemäht wurde im Auftrag des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft auf einer Länge von mehr als einem Kilometer. Das Entenrennen indes wird sich zwischen sogenannter Noack-Brücke und dem Café Friedenseck abspielen. Es findet wieder zugunsten des Kalbenser Freibades statt und lockt mit attraktiven Preisen. Dazu gehören eine Woche mit dem Wohnmobil oder ein Balkonkraftwerk.

Lose gibt es am Sonnabend, 15 Juni, noch in beteiligten Kalbenser Geschäften oder dann im Vorfeld des Starts. Dieser erfolgt am Sonntag um 10 Uhr. Auch 50 größere Firmen-Enten – das ist bisheriger Rekord – gehen für den guten Zweck ins Rennen.

Gastronomisch versorgt werden alle Besucher auf der nahen Schlemmermeile