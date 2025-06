Es war eine Schnapsidee, die aber allen Spaß machte: Bei den 17. Highland-Games in Engersen sind am Pfingstsonntag Männer der ersten Stunde angetreten. Mit Erfolg.

Engersen - Sie nennen sich Sackpfeifen, sind aber trainiert bis in die Haarspitzen. Zum zweiten Mal in Folge hat sich das so betitelte Team des SSV 80 Gardelegen den ersten Platz und somit den Wanderpokal der Highland-Games in Engersen gesichert. Es gab aber diesmal auch die Sieger der Herzen. Und die wurden am Ende sogar von den eigentlichen Gewinnern gefeiert.