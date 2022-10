Zauberhafte Lichtblüten in Gardelegens Innenstadt

Zauberhafte Lichterblüten, leuchtende Sterne und eine Nikolaikirche, die im Kerzenschein in dunkelrote Farben getaucht wird – das erste Lichtblütenfestival Altmark hat am Wochenende in Gardelegen einen fulminanten Abschluss gefunden. Gibt es nach der Premiere eine zweite Auflage?

Abschluss des ersten Lichtblütenfestivals Altmark am Wochenende in Gardelegen. Vor der Nikolaikirche bot Krisztina Toth eine Feuershow.

Gardelegen - Was für eine Magie, was für ein Erlebnis – die Lichtershow in Gardelegen. Wie durch Zauberhand verwandelt sich eine Ziegelwand in ein Blütenmeer, Orchideen sprießen und Knospen platzen im Zeitlupentempo auf. Dazu sphärische Klänge, passende Musik und ein Glas Wein ...