Das Altmark-Klinikum ist in einer schwierigen finanziellen Lage, Gerüchte um die Schließung eines Standortes machen die Runde. Da möchte ein Kreistagsmitglied unangenehme Fragen in der Öffentlichkeit vermeiden ...

Zukunft des Krankenhauses: Bürger haben ein Recht auf Information (Kommentar)

Altmarkkreis Salzwedel. - Mit seiner „Nicht-Informations-Strategie“ und dem Zitat „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“ in Zusammenhang mit der Terror-Angst und dem abgesagten Länderspiel in Hannover, löste vor zehn Jahren Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen Sturm der Entrüstung aus. Gelernt haben daraus viele Politiker bis heute nichts.