  4. Kreistagsmitglied will keine öffentliche Diskussion: Zukunft des Krankenhauses: Bürger haben ein Recht auf Information (Kommentar)

Das Altmark-Klinikum ist in einer schwierigen finanziellen Lage, Gerüchte um die Schließung eines Standortes machen die Runde. Da möchte ein Kreistagsmitglied unangenehme Fragen in der Öffentlichkeit vermeiden ...

Von Stefanie Herrmann 05.12.2025, 07:00
Stefanie Herrmann ist Reporterin bei der Volksstimme.
Altmarkkreis Salzwedel. - Mit seiner „Nicht-Informations-Strategie“ und dem Zitat „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“ in Zusammenhang mit der Terror-Angst und dem abgesagten Länderspiel in Hannover, löste vor zehn Jahren Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen Sturm der Entrüstung aus. Gelernt haben daraus viele Politiker bis heute nichts.