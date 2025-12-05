Am Wochenende (5. und 6. Dezember) findet in Magdeburg-Sudenburg wieder der Adventsmarkt statt. Damit will der Verein „Unser Sudenburg“ ein positives Zeichen im Stadtteil setzen. Worauf Besucher sich freuen können.

Auf dem Platz an der Ambrosiuskirche in Magdeburg findet in diesem Jahr wieder der Sudenburger Adventsmarkt statt.

