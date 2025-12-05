Weihnachtszeit in Magdeburg Verein will Stadtteil aufwerten: Sudenburger Adventsmarkt geht in 18. Runde
Am Wochenende (5. und 6. Dezember) findet in Magdeburg-Sudenburg wieder der Adventsmarkt statt. Damit will der Verein „Unser Sudenburg“ ein positives Zeichen im Stadtteil setzen. Worauf Besucher sich freuen können.
Magdeburg. - In Sudenburg wird es am Wochenende (5. und 6. Dezember) weihnachtlich: Im Magdeburger Stadtteil wird zum 18. Mal der Adventsmarkt veranstaltet. Was die Besucher erwartet und wieso die Veranstalter in diesem Jahr einen Neustart wagen.