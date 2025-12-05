Die Schrote fließt quer durch den Magdeburger Zoo. Die feste Kanalisierung könnte jetzt wieder zu einem natürlichen Flusslauf zurückgebaut werden. Im Stadtrat ist dies Thema.

Schrote im Magdeburger Zoo soll wieder natürlich fließen

Unter dem Herbstlaub ist die (derzeit trockene) Schrote im Magdeburger Zoo kaum zu erkennen. Ihr gebauter Lauf könnte bald wieder natürlich werden.

Magdeburg. - Dass mit der Schrote ein kleiner Fluss quer durch den Magdeburger Zoo fließt, wird manchem Besucher gar nicht bewusst sein. Relativ unscheinbar plätschert sie ganz am Rand entlang, bevor sie in Richtung Norden im Untergrund verschwindet. Vorausgesetzt sie führt überhaupt Wasser.