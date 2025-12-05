Renaturierung für kleinen Fluss Schrote im Magdeburger Zoo soll wieder natürlich fließen
Die Schrote fließt quer durch den Magdeburger Zoo. Die feste Kanalisierung könnte jetzt wieder zu einem natürlichen Flusslauf zurückgebaut werden. Im Stadtrat ist dies Thema.
Magdeburg. - Dass mit der Schrote ein kleiner Fluss quer durch den Magdeburger Zoo fließt, wird manchem Besucher gar nicht bewusst sein. Relativ unscheinbar plätschert sie ganz am Rand entlang, bevor sie in Richtung Norden im Untergrund verschwindet. Vorausgesetzt sie führt überhaupt Wasser.