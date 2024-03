Unternehmen stellen sich am 20. März im LIW-Saal Schülern und Angehörigen vor.

Zukunft jetzt – Ausbildungsmesse in Gardelegen

JFZ-Netzwerkarbeit-Koordinatorin Monique Grothe (links) und Wirtschaftsförderin Julia Schlüsselburg sind die Organisatoren der zweiten Ausbildungsmesse „Zukunft jetzt“ am 20. März in Gardelegen.

Gardelegen. - Insgesamt 87 Ausbildungsberufe werden im Rahmen der zweiten lokalen Ausbildungsmesse „Zukunft jetzt – von Azubis für Azubis“ am Mittwoch, 20. März, im LIW-Saal am Tannenweg in Gardelegen vorgestellt.

Für 28 von ihnen ist der Hauptschulabschluss Voraussetzung, für 63 mindestens der Realschulabschluss und für 61 das Abitur. Neun Ausbildungsbetriebe gehören zum öffentlichen Dienst, sechs zur Branche Pflege und Soziales. Außerdem sind sechs Handwerksbetriebe, fünf Dienstleistungsunternehmen, drei Firmen aus der Industrie-Branche und je zwei Versorgungsunternehmen und Landwirtschaftsbetriebe dabei.

Auch die Hansestadt Gardelegen wird mit einem Stand vertreten sein. Dort werden für 2025 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten, zum Fachangestellten für Bäderbetriebe und zum staatlich anerkannten Erzieher gesucht.

Fachkräfte sollen in der Region bleiben

„Wir wollen mit dieser Messe dafür sorgen, dass die angehenden Fachkräfte hierbleiben – und erst gar nicht zum Rückkehrer werden“, erklärt Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher den Sinn der Veranstaltung.

Mit dieser lokalen Ausbildungsmesse wird den in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen ansässigen Ausbildungsbetrieben exklusiv eine Präsentations- und Austauschplattform zur Nachwuchsgewinnung angeboten. Die Messe ist ein Kooperationsprojekt des Jugendförderungszentrums und der Hansestadt Gardelegen. Ansprechpartner sind Julia Schlüsselburg, in der Verwaltung zuständig für Wirtschaftsförderung, und Monique Grothe vom Jugendförderungszentrum.

Bei dieser zweiten Auflage der Messe werden am Vormittag von 8 bis 15 Uhr im Speed-Dating-Modus rund 400 Schüler der weiterführenden Schulen aus Gardelegen und Mieste zu Gast sein. Von 15 bis 16.30 Uhr sind dann darüber hinaus alle Interessenten, Eltern, Großeltern und Schüler willkommen.