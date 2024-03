Gardelegen - Am späten Abend des Karsamstag beginnt für viele Christen der wichtigste Gottesdienst des Jahres: die Feier der Osternacht, die Zeit der Auferstehung. Ein Fest der Besinnung und Ruhe. Aufstehen mussten die Kameraden der Feuerwehr in der Osterbacht auch. Besinnlich war das nicht.

Gegen 23 Uhr der erste Alarm. Im Einsatzbefehl hieß es zunächst: Ein leerstehende Haus in Waldnähe bei Ackendorf steht in Flammen. Das Haus war zwar schlussendlich nur eine große Gartenlaube, knapp 200 Meter vor dem Abzweig Isenschnibber Chaussee und Auffahrt B188, aber mit allerlei Nebengebäuden. Eingeschätzt als ein Brand der Stufe B. Das heißt nicht nur die Gardelegener wurden alarmiert, sondern auch Wehren aus den Nachbardörfern. Insgesamt sechs Fahrzeuge mit 22 Einsatzkräften schlugen sich die Nacht um die Ohren. „Die Feuerwehr geht ganz klar von Brandstiftung aus“, hieß auf Nachfrage im Polizeirevier Salzwedel. Derzeit werde ermittelt.

Brand Gartenlaube Ackendorfer Landstraße Gesine Biermann

Als das Häuschen endlich unter einem Schaumteppich lag und nicht mehr brannte, freuten sich die Einsatzkräfte vermutlich auf einen ruhigen Rest der Osternacht. Leider weit gefehlt – zumindest für die Retter in der Hansestadt. war gegen 4.40 Uhr Sommerzeit, also gefühlt halb vier Uhr nachts, die Nacht zu Ende, denn schon wieder rief sie die Sirene. Diesmal stand am Bahnhof ein Pkw Renault Kangoo in Vollbrand. Das Auto parkte unter einer Lampe. Auch die wurde zerstört. 13 Kameraden fuhren zum Einsatzort, um zu löschen und ein Übergreifen auf andere Autos und die Vegetation zu verhindern.

Am Rand des Bahnhofsparplatzes stand der Renault Kangoo, der ausbrannte. Auch eine Starßenlampe gung dabei zu Bruch. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Foto: Gesine Biermann

Wie die Beamten in Salzwedel auf Nachfrage bestätigten, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und soll untersucht werden. Auch hier wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen.