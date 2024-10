Zwölf Stunden schwimmen – eine Tradition, die in Genthin noch immer gut ankommt und extrem beliebt ist. Die Strecken, die die Sieger zurücklegen, sind erstaunlich.

Auf die Plätze, fertig los: HIer fällt der Startschuss zum 12-Stunden-Schwimmen in Genthin 2024.

Genthin. - Am Sonntag um kurz nach 8 Uhr konnte man in etwas erschöpfte und vom Chlor rot gefärbte Augen blicken. Beim 12-Stunden-Schwimmen hatten die Genthiner wieder alles gegeben - und das hat sich gelohnt.

Denn die ganze Nacht über schwammen eifrige 41 Teilnehmer zwölf Stunden lang ihre Bahnen in der Genthiner Schwimmhalle. Beeindruckende 194 Kilometer wurden dabei von allen Teilnehmenden insgesamt erzielt. Das ist ungefähr die Strecke von Genthin bis nach Hannover.

Sieger beim 12-Stunden-Schwimmen in Genthin

Vier Generationen sprangen bei dem Event ins Wasser, denn das Alter der Schwimmerinnen und Schwimmer reichte von neun bis 72 Jahre. Die größte Distanz aller Schwimmer und Altersklassen, legte Christian Dertz mit 14,5 Kilometern zurück und holte sich somit den 1. Platz der Altersklasse von 21 bis 40 Jahren.

Ein Überraschungsgeschenk für Ingo und Elko Bernau (von links n. rechts). Foto: Robert Sonntag

Die insgesamt zweitgrößte Strecke legte Stephanie Krüger in der Altersklasse von 41 bis 60 Jahren mit 12,6 Kilometern zurück und holte sich ebenfalls für diese Altersklasse den ersten Platz.

Bei den Gruppen kamen „Die Schwimmnudeln", bestehend aus Jakob Lohmann, Tarec Timme, Phil Keil und André Ulrich, auf 35,5 Kilometer und ergatterten sich somit den ersten Platz des Gruppenschwimmens. Auf dem zweiten Platz landete das „Team Peepa" mit Talea Timme, Johannes Lohmann, Franziska Schulze und Hagen Fehre, die 16,7 Kilometer schwammen.

Und auf dem dritten Platz machte sich das jüngste aller Teams „JoSeFeMi" von Felia Dietert, Mia Schneider, Sophia Bunk und Jonas Ebers mit 15,5 Kilometern gemütlich. Noch zu erwähnen sind die drei Teilnehmenden der Altersklasse über 60, Martina Schmidt mit knapp zwei Kilometern, Peter Staats mit sechs Kilometern und Andreas Schulze mit 3,2 Kilometern zurückgelegter Strecke.

Peter Staats bedankte sich zudem als ältester Teilnehmer bei allen Beteiligten und lobte die „hervorragende Organisation" der DLRG und beim Schwimmhallenpersonal.

Außerdem gab es drei Geburtstage in der Schwimmhalle zu feiern. Einerseits wurde die Schwimmhalle selbst 45 Jahre alt, was am Samstagnachmittag zelebriert wurde. Außerdem wurde Elko und Ingo Bernau von der DLRG Genthin zum 60. gratuliert.