Mitglieder der Schützengilde zu Jerichow von 1825 feiern besonderen Geburtstag. Vertreter aus vielen Bereichen der Gesellschaft kommen zum Fest. Was geboten wird und wohin die Reise der Gilde gehen soll.

200-Jahr-Feier in Jerichow: Wie die Schützengilde Tradition und Moderne verbindet.

Jerichow. - Seit 200 Jahren gibt es in Jerichow eine Schützengilde. Auf eine so lange Tradition kann kaum ein Verein zurückblicken. Deshalb wurde am Wochenende nicht nur groß gefeiert.