Die Abstimmungen des Stadtrates Jerichow über die Umbenennung von Straßen und die Vereinheitlichung der Postleitzahl haben ein großes Interesse in der Bevölkerung hervorgerufen. Wie lief die Sitzung?

40 neue Straßennamen für Jerichow? So entscheidet der Stadtrat

Jerichow. - Die für die Einwohner aufgestellten Stühle bei der Stadtratssitzung in Jerichow haben kaum ausgereicht. Groß ist das Interesse an der Sitzung am Dienstagabend gewesen. Vor allem die Abstimmung über die Umbenennung von Straßen sowie die Vereinheitlichung der Postleitzahl haben für viele Besucher aus der Einheitsgemeinde gesorgt.