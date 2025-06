Dreimal wurde der Angeklagte alkoholisiert am Steuer in der Gorkistraße erwischt.

Burg - Am Abend des 11. April vergangenen Jahres fährt gegen 19 Uhr ein sichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann durch die Gorkistraße. Als der 49-jährige Ukrainer in eine Polizeikontrolle gerät, präsentiert er einen ukrainischen Führerschein. Doch im System der Polizei kann dieser an niemanden zurückverfolgt werden, die Beamten werden stutzig. Bei einem Blutalkoholtest auf der Wache ergibt sich ein Wert von 2,04 Promille. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Burg verantworten.