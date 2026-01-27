Die Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ in Genthin freut sich über eine Spende der Sparkasse MagdeBurg. Mit dem Geld wurden neue Medien für Kitas angeschafft.

Genthin - Die Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ in Genthin durfte sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen. Das Geld kam im Rahmen einer Aktion der Sparkasse MagdeBurg zusammen und wurde über den Bibliotheksförderverein Jerichower Land e. V. an die Bibliothek weitergegeben.