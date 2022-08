Ab auf die Piste: Seifenkistenpiloten am Start in Schopsdorf

Schopsdorf - Freie Fahrt auf der gut 300 Meter langen Rennstrecke Hainichte in Schopsdorf: 16 Seifenkistenpiloten kämpften am Sonnabend darum, eine möglichst weite Distanz mit ihrem Gefährt zurückzulegen, um so nach dem Titel zu greifen. Der Verein „Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Schopsdorf“ hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, so dass nach zweijähriger, coronabedingter Pause das beliebte Rennen an den Erfolg vorheriger Rennen anknüpfen konnte.