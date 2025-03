Windpark Parey soll erweitert werden Ablehnung in Bergzow: Keine weiteren Windräder rund um die Ortschaft

Der Ortschaftsrat Bergzow hat in seiner Sitzung einstimmig die Erweiterung des Windparks Parey abgelehnt. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 1. April eine Entscheidung treffen.