Weferlingen - Die Schüler der vierten Klassen der Grundschule Weferlingen verabschieden sich traditionell von ihren Lehrern, Mitschülern und Eltern mit einem bunten Programm. Dabei wurde in diesem Jahr auch Elvira Taeger nach 47 Jahren Schuldienst in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Elvira Taeger studierte vier Jahre am Institut für Lehrerbildung in Staßfurt. Nach dem erfolgreichen Abschluss wurde sie 1978 erst einmal für fünf Jahre an der Comeniusschule in Burg eingesetzt. 1984 schaffte sie es nach einigen Anläufen, endlich wieder in ihre Heimat zurückzukehren. So unterrichtete sie dann an der Polytechnischen Oberschule (POS) in Weferlingen. Im Sportunterricht wurde sie sogar bis zur zehnten Klasse eingesetzt. In ihrem neuen Kollegium waren zahlreiche Lehrer, die sie selbst schon unterrichtet hatten.

Aus POS wird Grundschule

Nach der Wende wurde aus der POS eine Grundschule mit Rainer Herr als neuem Schulleiter. Elvira Taeger, manche kennen sie vielleicht noch unter ihrem Namen Böhm, wurde auch wieder als Klassenlehrerin eingesetzt. Neben Sport unterrichtete sie Mathematik, Deutsch, Ethik und Heimat- und Sachkunde. Als Grundschullehrerin kam es aber auch schon einmal vor, dass sie andere Fächer vertretungsweise unterrichten musste.

2003 übernahm sie dann kommissarisch die Leitung der Grundschule, da sich Rainer Herr in den Ruhestand verabschiedete und niemand die Leitungstätigkeit übernehmen wollte. Erst 2006 wurde eine neue Schulleiterin berufen.

40 Jahre in Weferlingen unterrichtet

„Auch wenn es an der Zeit ist den Lehrertisch zu räumen, ist es doch ein komisches Gefühl zu gehen“, sagte sie mit einer kleinen Träne im Auge. „Ich habe jetzt über 40 Jahre hier in Weferlingen Kinder unterrichtet. Dabei sind heute schon viele Schüler, deren Eltern auch schon meine Schüler waren“, so erzählte die künftige Rentnerin weiter.

Mit einem Gedicht und einem Lied sowie Blumen und Präsenten wurde Elvira Taeger dann von allen Kindern und dem Kollegium in den Ruhestand verabschiedet.