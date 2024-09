Acht Bewerber gehen in Genthin ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters

Acht Bewerber gehen ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Genthin.

Genthin - Für die Bürgermeisterwahl am 10. November in Genthin gibt es acht Bewerber. Der Wahlausschuss der Stadt Genthin hat die Kandidaten nach Prüfung aller Unterlagen zur Wahl zugelassen.

Alle Bewerber zugelassen

Diese Kandidaten stellen sich dem Votum der Wähler:

Sarah Wöhling, Tucheim, geb. 2003, angehende Studentin, Einzelbewerberin

Peter Wiedicke, Bergzow, geb. 1984, Ingenieur, Einzelbewerberin

Thilo Voigt, Genthin, geb. 1969, Dipl.-Informatiker, Pro Genthin

Dagmar Turian, Genthin, geb. 1962, Ing. Hochbau, Einzelbewerberin

Guido Röthig, Roßdorf, geb. 1963, Verwaltungsfachangestellter, Einzelbewerber

Alexander Otto, Genthin, geb 1992, Personalrechtsreferent, CDU

Udo Krause, Tucheim, geb. 1984, Wissenschaftl. Mitarbeiter, SPD

Matthias Günther, Genthin, geb. 1969, Dipl.Wirtsch. Ingenieur, Einzelbewerber

Einzig bei Matthias Günther nahm der Wahlausschuss eine Änderung vor und änderte die Berufsbezeichnung Bürgermeister auf Diplom-Wirtschafts-Ingenieur. Das ist die Berufsbezeichnung , mit der Günther 2018 zur Wahl angetreten war.

Wahl im November und Dezember

Während die von Parteien nominierten Kandidaten durch die Wahl in den Parteigremien ihre Kandidatur bei der Stadt aufzeigen konnten, waren die parteilosen Kandidaten verpflichtet, eine Unterstützerliste mit 100 Unterschriften einzureichen.

Der Wahlausschuss hat nun über die Rechtmäßigkeit der Einreichungen befunden und diese entsprechend zugelassen.

Die Neuwahl ist erforderlich, da der bisherige Bürgermeister Matthias Günther im Juni 2024 von der Mehrheit der Genthiner in einem Abwahlverfahren abgewählt wurde.

Gewählt wird nun im November und gegebenenfalls am 2. Dezember in einer Stichwahl. Voraussichtlich im Oktober soll es ein Wahlforum geben, in den sich die Kandidaten der Öffentlichkeit vorstellen.