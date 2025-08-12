Mit dem Start ins neue Schuljahr sind die Regionalbereichsbeamten der Polizei Genthin wieder verstärkt im Einsatz. Sie sichern Schulwege, mahnen Autofahrer und sorgen mit einer kleinen Geste für große Augen.

Genthin. - Mit dem Beginn des neuen Schuljahres sind auch die Regionalbereichsbeamten der Polizei Genthin wieder verstärkt im Einsatz – vor allem vor Grundschulen. Ihr Ziel: die Schulwege sicherer machen und Autofahrer für die veränderte Verkehrssituation sensibilisieren.