Leerstände belasten unter anderem die Zentren von Genthin, Burg und Gommern. Doch der Landkreis ist nun konkret im Blick der Discounter-Kette Action.

Der Einzelhändler „Action“ sucht neue Standorte. Im Jerichower Land gibt es Leerstände. Die Ansiedlung einer Filiale wird geprüft.

Genthin/Burg - Im Jerichower Land reihen sich in Innenstädten die Schaufenster leerer Läden aneinander. Gerade in prominenter Lage fällt das besonders ins Auge. Vieleriorts werden dringend neue Mieter gesucht. Nun kommt raus: Vielleicht gibt es schon bald eine freudige Botschaft für alle Fans des Discounter-Riesen Action.