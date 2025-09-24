Hoffnung für die Innenstädte Kommt Action ins Jerichower Land? Discount-Riese prüft konkreten Innenstadt-Standort
Leerstände belasten unter anderem die Zentren von Genthin, Burg und Gommern. Doch der Landkreis ist nun konkret im Blick der Discounter-Kette Action.
24.09.2025, 11:11
Genthin/Burg - Im Jerichower Land reihen sich in Innenstädten die Schaufenster leerer Läden aneinander. Gerade in prominenter Lage fällt das besonders ins Auge. Vieleriorts werden dringend neue Mieter gesucht. Nun kommt raus: Vielleicht gibt es schon bald eine freudige Botschaft für alle Fans des Discounter-Riesen Action.