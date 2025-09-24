Die jüngsten Gewaltverbrechen in Magdeburg haben für Entsetzen gesorgt. Selbst im Stadtrat sollen sie Thema werden. So ist der aktuelle Stand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nach Gewaltverbrechen in Magdeburg: So ist der Stand der Ermittlungen

Polizeieinsatz in Magdeburg-Sudenburg in der Halberstädter Straße: Am 13. September 2025 war ein Mann angeschossen und am Fuß verletzt worden.

Magdeburg. - In der Neuen Neustadt in Magdeburg war am 7. September 2025 eine 59-jährige Frau aus Syrien gewaltsam zu Tode gekommen. Ihr Ex-Partner, ein 57-jähriger Syrer, soll sie am helllichten Tag auf offener Straße erstochen haben. Am 13. September schoss ein Unbekannter in Sudenburg und verletzte einen 24-jährigen Pakistaner am Fuß. Gewalttaten, die erschütterten.