Riesiger Flächenbrand im Juli brachte die Einsatzkräfte auch in Calbe an die Belastungsgrenze. Einige Feuerwehrleute kollabierten und der Stadtratsvorsitzende bringt eine weitere Ausrüstung ins Gespräch.

Calbe. - Mit einer ungewöhnlichen Ansprache begann Mario Kannegießer (ALC/SPD) die jüngste Sitzung des Stadtrates. Der Kommunalpolitiker an der Spitze des Calbenser Stadtrates erinnerte seine Kollegen an den 2. Juli dieses Jahres. An dem Tag hatte am Nachmittag ein heißgelaufenes Rad an einem Güterzug die Flächen neben der Bahnlinie zwischen Calbe und Schönebeck in Brand gesetzt. Hunderte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und das Rote Kreuz rückten zu einem stundenlangen Einsatz aus.