Hohenseeden - Bettina Schütze

Jeden Tag stand bei dem Projekt zum Erntedank in Hohenseeden beim Advent-Kindergarten ein anderes Thema auf dem Programm. So brachten die Mädchen und Jungen beispielsweise Obst und Gemüse mit in den Kindergarten. „Gemeinsam wurde dann erarbeitet, wer welches Obst und Gemüse isst und wo es wächst“, so Erzieherin Bianka Abram.

Daraus resultierte dann ein Besuch auf dem Bio-Acker von Familie Abram in Hohenseeden. Dort konnten die Kinder zum Beispiel Kartoffeln, Karotten und Futterrüben ernten. Das Obst und Gemüse wurde selbst verarbeitet. Dabei entstand unter anderem Karotten-Apfel-Salat oder Apfelkuchen. Beim Selbsternten auf dem Acker entdeckten die Mädchen und Jungen auch viele Marienkäfer. Außerdem konnten sie das Hausschwein der Familie Abram, ein Kupferschwein, bestaunen.

Auf dem Rückweg zum Kindergarten wurde noch fleißig Eicheln gesammelt. Weil auch Kartoffeln in den Herbst gehören, versuchten sich die Kinder auch am Kartoffeldruck. Zum Abschluss des Projektes „Erntedankfest“ gab es noch ein gemeinsames Frühstück.

Unterstützung für neues Spielhaus erhofft

Das beliebte Holzspielhaus für die Kinder der Einrichtung auf dem Freigelände musste abgerissen werden. Es hatte sich über die Jahre vollkommen verzogen, so dass Einsturzgefahr bestand. Die Trauer um dieses über alles geliebte Spielobjekt war bei den Mädchen und Jungen groß, berichtete nun das Erzieherinnen-Team. Deshalb soll ein neues Holzspielhaus angeschafft werden. Doch aus eigenen Mitteln kann das Advent-Kinderhaus, ein freier christlicher Kindergarten, das finanziell nicht bewerkstelligen.

Deshalb werden Sponsoren gesucht, die dem Haus unter die Arme greifen möchten. Wer das möchte, kann sich unter der Telefonnummer 039344/966 86 melden.