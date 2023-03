Genthin - Jungen können Kindergärtner werden und Mädchen gute Kfz-Mechanikerinnen – bisher sind das noch Ausnahmen. Viele Jobs sind eindeutig frauen – oder auch männerdominiert. Um hier gegenzusteuern und Mädchen wie Jungs alle Möglichkeiten aufzuweisen, was sie später einmal werden können, wurde der Zukunftstag ins Leben gerufen – der jeweilige Girls'Day beziehungsweise Boys' Day.

Diesen Tag zu nutzen und mal einen Beruf auszuprobieren, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, dazu ruft jetzt Bildungsministerin Eva Feußner auf. Aktuell sind in der Region unter anderem Plätze für Mädchen etwa als Kraftfahrerin bei der Spedition Kleinschmidt & Klavehn in Genthin, als Straßenwärterin bei der Landesstraßenbaubehörde in Parey oder für Jungen als Erzieher in der Kita „Sonnenschein“ in Genthin oder als Pflegefachmann im AWO-Fachkrankenhaus in Jerichow verfügbar.

Das Angebot des Zukunftstages, der am 27. April stattfindet, richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10. Angebote von Unternehmen und Einrichtungen , zu denen man sich online oder telefonisch anmelden kann, gibt es auf dem Girls’Day-Radar und dem Boys’Day-Radar. Die Anmeldefrist endet am 20. April.