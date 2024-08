Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Schon wieder! Erst Schulleiterin und jetzt Kämpferin für Seiteneinsteiger: Genthin setzt auf Monika Reinhold

Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt ist längst auch in Genthin gelebte Realität. Also schreitet jetzt Monika Reinhold ans Werk. Die Ex-Schulleiterin hat die Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ in bessere Zeiten gelenkt. Jetzt schult sie trotz Ruehstand Seiteneinsteiger.