Als betuchte Herrschaften für 26 Groschen mit dem Zug von Genthin nach Brandenburg fuhren

Eine historische Dampflok während einer Sonderfahrt in Genthin.

Genthin - Es gibt wohl kaum etwas, was die Infrastruktur der Stadt Genthin so nachhaltig verändert hat, wie die Entwicklung des Schienenverkehrs. Früh hielt die Eisenbahn Einzug in der Stadt, wurde Genthin Teil einer wichtigen Ost-West-Verbindung.