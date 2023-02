Vor 90 Jahren auch in Genthin Als die Nazis Bürgermeister aus den Ämtern warfen

Vor 90 Jahren übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Unliebsame Verantwortliche wurden schnell aus ihren Ämtern verdrängt. So wie Hugo Kinne, gebürtiger Genthiner und Stadtchef in Frankfurt/Oder, und Wilhelm Struß, Bürgermeister in Genthin.