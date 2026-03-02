weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Timmenrode contra Blankenburg: Zoff um Gerätehaus-Neubau: So reagiert die Stadtverwaltung auf Feuerwehr-Kritik

Timmenrode contra Blankenburg Zoff um Gerätehaus-Neubau: So reagiert die Stadtverwaltung auf Feuerwehr-Kritik

Nach der Kritik von Timmenrodes Ortswehrleiter Udo Kärner hat sich Blankenburgs Vizebürgermeister Norman Wegner zu Wort gemeldet. Er sieht in Sachen Feuerwehr-Neubau „kontinuierliche und transparente“ Abstimmungen.

Von Jens Müller 02.03.2026, 12:17
Das historische Feuerwehr-Gerätehaus in Timmenrode. Es soll aktuell durch einen Neubau ersetzt werden.
Das historische Feuerwehr-Gerätehaus in Timmenrode. Es soll aktuell durch einen Neubau ersetzt werden. Archivfoto: Jens Müller

Timmenrode/Blankenburg. - Auf die harsche Kritik von Timmenrodes Ortswehrleiter Udo Kärner an der Kommunikation mit der Stadtverwaltung, hat Blankenburgs Vize-Bürgermeister Norman Wegner nun reagiert.