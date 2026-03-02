Timmenrode contra Blankenburg Zoff um Gerätehaus-Neubau: So reagiert die Stadtverwaltung auf Feuerwehr-Kritik
Nach der Kritik von Timmenrodes Ortswehrleiter Udo Kärner hat sich Blankenburgs Vizebürgermeister Norman Wegner zu Wort gemeldet. Er sieht in Sachen Feuerwehr-Neubau „kontinuierliche und transparente“ Abstimmungen.
02.03.2026, 12:17
Timmenrode/Blankenburg. - Auf die harsche Kritik von Timmenrodes Ortswehrleiter Udo Kärner an der Kommunikation mit der Stadtverwaltung, hat Blankenburgs Vize-Bürgermeister Norman Wegner nun reagiert.