Mehr Mindestlohn, gleiche Preise? Das geht selten gut. Wie Betriebe rechnen müssen, damit am Ende die Zahlen stimmen, ist in Magdeburg Thema.

Richtig zu kalkulieren, ist für Betriebe jetzt eine Herausforderung. Für Handwerksbetriebe in Magdeburg, Altmark, den Landkreisen Börde, Harz und Jerichower Land sowie Teilen des Salzlandkreises gibt es von der Handwerkskammer Hilfe.

Magdeburg. - Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns stellt viele Betriebe vor neue rechnerische Herausforderungen. Um dauerhaft wirtschaftlich arbeiten zu können, braucht es eine realistische und vor allem betriebsindividuelle Kalkulation der Stunden- und Angebotspreise. Genau hier setzt das Seminar „Kalkulation mit dem Mindestlohn“ an, das Unternehmen praxisnah unterstützt. Denn Zahlen lassen sich schönreden – die Buchhaltung eher nicht.

Auch interessant: Wie der Mindestlohn für Magdeburgs Gebäudereinigung gestiegen ist

Am 9. März, von 8 bis 15.45 Uhr, vermittelt das Seminar im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer in der Harzburger Straße in Magdeburg-Lemsdorf – alternativ auch online – fundiertes Wissen zur korrekten und nachhaltigen Integration des Mindestlohns in die betriebliche Kalkulation. Anmeldungen nimmt die Weiterbildungsberatung der Handwerkskammer Magdeburg entgegen: telefonisch unter 0391/6268-172/-173, per E-Mail an weiterbildungsberatung@hwk-magdeburg.de oder online unter www.bbz-bildung.de.

Auch interessant: Azubis.de ist Portal des Mitteldeutschen Verlags- und Druckhauses für Ausbildungsplätze in Magdeburg und Umgebung

Anhand konkreter Zahlen aus der eigenen Buchhaltung lernen die Teilnehmenden, ihre tatsächlichen Lohn- und Gemeinkosten zu ermitteln. Daraus wird ein tragfähiger Stundenverrechnungssatz entwickelt, der als Grundlage für wirtschaftlich fundierte Angebote dient. Besonderes Augenmerk liegt auf der produktiven Arbeitszeit, der Preisgestaltung sowie der Deckungsbeitragsrechnung.

Passend zum Thema: Arbeitsstellen im Jobportal der Volksstimme finden

Die Inhalte sind branchenübergreifend aufbereitet und orientieren sich konsequent am Betriebsalltag. Praxisbeispiele und konkrete Kalkulationsrechnungen sorgen dafür, dass das Gelernte direkt angewendet werden kann. Ziel ist es, betriebliche Kostentreiber zu erkennen und unternehmerische Entscheidungen sicherer zu treffen. Am Ende des Tages steht mehr Kalkulationssicherheit – auch unter den Rahmenbedingungen des Mindestlohns.