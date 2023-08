Alter Lada mit Gastank steht in Derben in Flammen

Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz: Die Einsatzkräfte mussten in Derben einen in Brand geratenen Oldtimer mit Gastank löschen.

Derben - Und der Oldtimer war mit einem Gastank versehen, was das Ganze zu einer gefährlichen Angelegenheit machte.

Gegen 6.30 Uhr war der Fahrer des Lada in der Ortschaft Derben in Richtung Parey unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass Rauch und Flammen aus dem Motorraum des Oldtimers schlugen. „Der Mann konnte das Fahrzeug in Höhe der Bushaltestelle auf der L 54 zum Stehen bringen und unternahm mittels mitgeführtem Feuerlöscher erste Löschversuche. Diese waren leider nicht erfolgreich, so dass der Fahrer unverzüglich die Feuerwehr alarmierte und noch einen Teil seiner persönlichen Sachen retten konnte“, informierte Gemeindewehrleiter Steve Flügge.

Die Einsatzkräfte der Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey waren kurze Zeit später am Brandort und löschten das Fahrzeug mittels Schaum und Netzwasser ab. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und sperrte die Landstraße komplett. Steve Flügge: „Während der Löscharbeiten wurde der eingebaute Gastank des Fahrzeugs, welcher zu etwa zwei Dritteln gefüllt war, durch die Feuerwehr gekühlt.“

Im Anschluss wurde das Gas durch die Einsatzkräfte kontrolliert abgelassen und mittels Wasser aus einem Strahlrohr verwirbelt. Steve Flügge: „Ein Trupp wurde mit schwerem Atemschutz für die Löscharbeiten eingesetzt. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.“

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Das Auto wurde durch die Polizei sichergestellt.

Im Einsatz waren insgesamt 17 Einsatzkräfte.