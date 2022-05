Altes Handwerk lebt in einer Genthiner Schuhmacherwerkstatt

Willi und Gerhard Koschnitzke in ihrer Schuhmacherwerkstatt in Genthin.

Genthin - Fast ist es eine Reise in andere Zeit, wenn man das kleine Ladenlokal in der Genthiner Mühlenstraße betritt. Eine Registrierkasse auf dem Tisch, historische Arbeitsgeräte stehen an der Seite und Hämmer, Zangen und Nägel liegen auf der Werkbank bereit. Davor sitzen Willi und Gerhard Koschnitzke, erneuern Sohlen an Herrenschuhen, Absätze an Damenstiefeln oder Einlagen an Kinderpantoffeln.