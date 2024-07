Naturschützer Sven Königsmark nimmt Besucher mit in die heimische Tierwelt.

Jerichow - Wie sieht praktischer Naturschutz aus? Eine Antwort auf diese Frage lieferte vor wenigen Tagen Sven Königsmark.

Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow hatte den Fachmann in Sachen Naturschutz zu einem Vortrag nach Jerichow eingeladen.

Unter dem Titel „Praktizierter Naturschutz – Krötenzaun und Kiebitz – Vogel des Jahrs 2024“ berichtete Königsmark über aktuelle Projekte und Maßnahmen, die zum Schutz der heimischen Tierwelt beitragen.

In diesem Zusammenhang erwähnte er das Krötenzaun-Projekt, das seit Jahren auf der Strecke zwischen Jerichow und Klietznick umgesetzt wird und einen besonderen Schwerpunkt in der Arbeit der Naturschützer vor Ort bilde.

Jahr für Jahr müssen mit den ersten warmen Temperaturen Krötenzäune installiert und die Fangbehälter regelmäßig geleert werden, um den Schutz und die Fortpflanzung der Amphibien zu gewähren.

Sven Königsmark erläuterte die Funktionsweise und den ökologischen Nutzen dieser Maßnahme. Ein Krötenzaun dieser Art schütze die Amphibien während ihrer Wanderung zum Naturschutzgebiet „Bucher Brack“ vor dem Straßenverkehr. Die Tiere werden mit Hilfe des Zauns daran gehindert, selbst über die Straße zu gelangen. Stattdessen werden sie umgeleitet, landen in Behältern verschiedener Art, die je nach Wetterlage einmal oder auch mehrmals täglich von Ehrenamtlichen geleert werden müssen. Das bedeutet praktisch: Die Amphibien, die in den Behältnissen gelandet sind, werden über die Straße getragen und dort wieder ausgesetzt, sodass sie den Weg zum Laichgewässer sicher fortsetzen können. Ohne Ehrenamtler wäre Naturschutz so nicht realisierbar.

Die Gäste des Vortragsabends erfuhren während der Veranstaltung außerdem jede Menge über den Kiebitz als Vogel des Jahres 2024. Königsmark schilderte die Herausforderungen, denen dieser bedrohte Wiesenvogel ausgesetzt ist, und präsentierte Schutzmaßnahmen, die zu seiner Erhaltung beitragen. Dabei arbeiten Landwirte, Naturschutzverbände und die Menschen vor Ort zusammen, um den Lebensraum des Kiebitzes zu bewahren.