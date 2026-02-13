weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Altes Hindernis abgeschafft: Angeln an der Elbe: Neue Regel soll Kinder fürs Wasser begeistern – kommt jetzt der Nachwuchs-Boom?

altes Hindernis abgeschafft Angeln an der Elbe: Neue Regel soll Kinder fürs Wasser begeistern – kommt jetzt der Nachwuchs-Boom?

Entlang der Elbe engagieren sich viele Angelvereine für Natur- und Jugendarbeit. Trotzdem hören viele junge Angler mit 18 oft auf. Mit einer Änderung bei den Prüfungen soll eine Schwierigkeit beseitigt werden.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 18.02.2026, 11:59
Durch eine Anpassung im Gesetz soll die Nachwuchsarbeit bei den Anglern vereinfacht werden.
Durch eine Anpassung im Gesetz soll die Nachwuchsarbeit bei den Anglern vereinfacht werden. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Parey. - Kilometerlange Ufer, dutzende Fischarten und sogar Rekord-Welse mit über zwei Metern Länge: Die Elbe dürfte bei vielen Anglern der beliebteste Ort für die Fischerei sein.