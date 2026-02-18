weather schneeschauer
Deutschland
Über den Umgang mit sozialen Medien wird aktuell disktutiert. Auch in der Volksstimme-Redaktion gehen die Meinungen auseinander. Redakteur Robert Sonntag ist gegen Verbote.

Von Robert Sonntag 18.02.2026, 13:20
Robert Sonntag ist Redakteur bei der Volksstimme.
Robert Sonntag ist Redakteur bei der Volksstimme.

Die sozialen Medien wie Instagram, Facebook und TikTok stehen in der Kritik der EU-Kommission, da sie durch ihren Aufbau Mediensucht fördern können. Sollen diese sozialen Medien daher verboten werden? „Nein!“, sagt Volksstimme-Redakteur Robert Sonntag und hat eine klare Meinung: